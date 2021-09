La droga di Morisi e le previsioni di Giorgetti: il black monday di Salvini (Di martedì 28 settembre 2021) Non è il fatto di cronaca che pesa. E' l'uno - due politico che risulta travolgente. L'indagine per la presenza di qualche grammo di droga nella casa di campagna di Luca Morisi, guru della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Non è il fatto di cronaca che pesa. E' l'uno - due politico che risulta travolgente. L'indagine per la presenza di qualche grammo dinella casa di campagna di Luca, guru della ...

stanzaselvaggia : Garantismo non è far finta che Luca Morisi non abbia avvelenato i pozzi per anni,strumentalizzato la debolezza altr… - repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - fattoquotidiano : Luca Morisi indagato per cessione di droga: i Carabinieri hanno trovato sostanze liquide in casa dell’ex guru socia… - luca_tessitore : RT @carlogubi: Sul caso #Morisi c'è dell'accanimento ad personam, altrimenti non si spiega tutto questo clamore attorno a un evento così ba… - JohnRambo2014 : RT @cristinascappa: #Morisi indagato per droga? E il resto? Dove lo mettiamo? Art. 604 bis Cod.Penale (Agg. 31/08/2021) 'Propaganda e ist… -