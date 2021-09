Incredibile al Bernabeu, le aperture spagnole: “Real colpito dallo Sheriff” (Di martedì 28 settembre 2021) Ha del clamoroso il ko di stasera del Real Madrid contro lo Sheriff al Bernabeu, un risultato che ha stravolto ogni discorso nel Girone D di Champions League. Le aperture spagnole ironizzano sul nome dello Sheriff che, oltre a identificare la squadra transistriana, è anche “sceriffo”. Ecco i titoli delle prime online dalla Spagna. AS: “Il Madrid dal rosa al rosso”Marca: “Il Madrid fa l’indiano davanti allo Sheriff”Mundo Deportivo: “colpito dallo Sheriff”Sport: “Lo Sheriff spara al bianco!” (gioco di parole, “blanco” vuol dire anche bersaglio) Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Ha del clamoroso il ko di stasera delMadrid contro loal, un risultato che ha stravolto ogni discorso nel Girone D di Champions League. Leironizzano sul nome delloche, oltre a identificare la squadra transistriana, è anche “sceriffo”. Ecco i titoli delle prime online dalla Spagna. AS: “Il Madrid dal rosa al rosso”Marca: “Il Madrid fa l’indiano davanti allo”Mundo Deportivo: “”Sport: “Lospara al bianco!” (gioco di parole, “blanco” vuol dire anche bersaglio) Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

