“In quarantena solo il compagno di banco”, il no di Costarelli (ANP): “Non siamo in aereo” (Di martedì 28 settembre 2021) "Oltre a ragionare sulle quarantene degli alunni si tenga conto anche di quelle dei docenti. Se si parla di riduzione o rimodulazione, chiediamo alla regione Lazio di rendere il più possibile simili i protocolli adottati dalle Asl per gestire le quarantene degli insegnanti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) "Oltre a ragionare sulle quarantene degli alunni si tenga conto anche di quelle dei docenti. Se si parla di riduzione o rimodulazione, chiediamo alla regione Lazio di rendere il più possibile simili i protocolli adottati dalle Asl per gestire le quarantene degli insegnanti". L'articolo .

Advertising

fisco24_info : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'in quarantena solo compagno banco? Non siamo in aereo': Si tenga conto anche d… - TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'in quarantena solo compagno banco? Non siamo in aereo' (2)... - TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'in quarantena solo compagno banco? Non siamo in aereo'... - italiaserait : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), ‘in quarantena solo compagno banco? Non siamo in aereo’ - Rossonerosempr1 : RT @lorenzodalai: In Germania: - stipendio sospeso a no vax in quarantena - tamponi per accesso a ristoranti e locali non saranno più gratu… -