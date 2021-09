"Ho perso 15 chili in pochi mesi". Ricordate Miss Italia 2000? Il dramma in studio: com'è stata costretta a campare (Di martedì 28 settembre 2021) Tania Zamparo è stata Miss Italia 2000. A distanza di oltre un ventennio, è stata ospite della puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 28 settembre, dove la padrona di casa Eleonora Daniele ha voluto affrontare con lei un tema molto delicato. Quello dei problemi legati ai disturbi alimentari, partendo dalle polemiche innescate da Selvaggia Lucarelli sull'eccessiva magrezza di tante modelle. Intervenuta tramite collegamento, la Zamparo ha svelato di essere finita nel tunnel dell'anoressia in passato, arrivando anche a perdere oltre 15 chili in un arco di tempo molto ristretto. “Tutto è iniziato con una dieta - è stata la sua testimonianza resa alla Daniele - volevo perdere qualche chilo preso dopo la pubertà”. Molto ha influito il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Tania Zamparo è. A distanza di oltre un ventennio, èospite della puntata di Storiene di oggi, martedì 28 settembre, dove la padrona di casa Eleonora Daniele ha voluto affrontare con lei un tema molto delicato. Quello dei problemi legati ai disturbi alimentari, partendo dalle polemiche innescate da Selvaggia Lucarelli sull'eccessiva magrezza di tante modelle. Intervenuta tramite collegamento, la Zamparo ha svelato di essere finita nel tunnel dell'anoressia in passato, arrivando anche a perdere oltre 15in un arco di tempo molto ristretto. “Tutto è iniziato con una dieta - èla sua testimonianza resa alla Daniele - volevo perdere qualche chilo preso dopo la pubertà”. Molto ha influito il suo ...

