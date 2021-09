Halo Infinite espande l'accesso alla tech preview a tutti i membri Xbox Insider (Di martedì 28 settembre 2021) Lo sviluppatore 343 Industries ha annunciato che tutti gli Xbox Insider hanno ora accesso alla seconda anteprima tecnica multiplayer del gioco. La build in precedenza era disponibile solo per gli Halo Insider che registravano i propri account tramite Halo Waypoint prima del 13 settembre. Nei post congiunti degli account Twitter di Halo e Xbox Insider del 27 settembre, i giocatori sono stati informati del cambiamento relativo all'accesso all'anteprima di Infinite. "Puoi scaricare la build tramite l'Hub di Xbox Insider a partire da ora! Halo Insider o no, puoi unirti all'azione", si legge nel post di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021) Lo sviluppatore 343 Industries ha annunciato cheglihanno oraseconda anteprima tecnica multiplayer del gioco. La build in precedenza era disponibile solo per gliche registravano i propri account tramiteWaypoint prima del 13 settembre. Nei post congiunti degli account Twitter didel 27 settembre, i giocatori sono stati informati del cambiamento relativo all'all'anteprima di. "Puoi scaricare la build tramite l'Hub dia partire da ora!o no, puoi unirti all'azione", si legge nel post di ...

Advertising

TragicRemorse : More Halo Infinite #PS5Share, #CallofDutyModernWarfare #Warzone #CallofDutyClips - AnGeL3DaRk3 : RT @MondoXbox: Il prossimo weekend Halo Infinite sarà in Open Beta, preload disponibile - MX_Thor85 : RT @MondoXbox: Il prossimo weekend Halo Infinite sarà in Open Beta, preload disponibile - ew_pio : RT @MondoXbox: Il prossimo weekend Halo Infinite sarà in Open Beta, preload disponibile - MondoXbox : Il prossimo weekend Halo Infinite sarà in Open Beta, preload disponibile -