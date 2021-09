Google Stadia consente ai giocatori di utilizzare lo smartphone come controller e non solo (Di martedì 28 settembre 2021) Nessuno può negare che Google Stadia abbia avuto un inizio non propriamente scintillante, e il servizio gaming cloud di Google sta ancora lottando per trovare un suo posto. Tuttavia, una nuova funzionalità offrirà agli utenti più opzioni sul modo di giocare, il che potrebbe far sì che i giocatori occasionali diano una possibilità a Stadia. In precedenza, Google Stadia richiedeva un controller dedicato per giocare utilizzando il servizio. Ma Google sta ora implementando una funzione che consente a chiunque di utilizzare un telefono Android o un iPhone per giocare a Stadia su Google TV, Android TV o Chromecast Ultra. E' possibile anche utilizzare il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021) Nessuno può negare cheabbia avuto un inizio non propriamente scintillante, e il servizio gaming cloud dista ancora lottando per trovare un suo posto. Tuttavia, una nuova funzionalità offrirà agli utenti più opzioni sul modo di giocare, il che potrebbe far sì che ioccasionali diano una possibilità a. In precedenza,richiedeva undedicato per giocare utilizzando il servizio. Masta ora implementando una funzione chea chiunque diun telefono Android o un iPhone per giocare asuTV, Android TV o Chromecast Ultra. E' possibile ancheil ...

Advertising

gigibeltrame : Google Stadia: lo smartphone diventa un controller per giocare su TV #digilosofia - Eurogamer_it : Ora con #GoogleStadia è possibile utilizzare uno smartphone come controller. - infoitscienza : Google Stadia: smartphone come controller e party pubblici sono le nuove funzionalità - macitynet : Google Stadia su TV usa lo smartphone come joyopad - Tech_Gaming_it : Google ha reso disponibili 2 novità per Stadia - Possibilità di formare dei Party - Possibilità di collegare lo… -