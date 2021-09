Gaio-Schwartzman in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp San Diego 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 28 settembre 2021) Federicose la vede conal primo turno dell’Atp 250 di San, evento di scena sul cemento americano. L’azzurro ha superato le qualificazioni ed ora tenterà il colpaccio contro la sesta forza del tabellone. Impegno proibitivo per il tennis di Faenza, che proverà comunque a giocarsi le sue carte. La sfida andrà in scena nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 settembre, come secondo match dalle ore 02.30 (dopo Murray-Nishikori). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livesu SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti inerenti al match. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace.