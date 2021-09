Formazioni ufficiali Ajax-Besiktas | Champions League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 28 settembre 2021) Ledi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. I padroni di casa sono partiti forte con un Haller in gran spolvero e sperano di dare continuità al successo contro lo Sporting Lisbona. Obiettivo non perdere invece per i turchi, sconfitti già dal Borussia Dortmund nella prima giornata. Chi avrà la meglio? Di seguito le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesa SportFace.