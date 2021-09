FIGIC | entro due anni De Laurentiis dovrà cedere Napoli o Bari Gravina | “Il 30 la norma che vieta le multiproprietà”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 28 settembre 2021) Deduevara la nuova riforma sulladei club nel mirino anche Lotito con Lazio e Salernitana.STOP ALLADEI CLUB Il presidente Figcè intervenuto sul tema delledei club , argomento che interessa molto da vicino Aurelio Depere Lotito per la Lazio e la Salernitana: “Il 30 porteremo in Consiglio Federale lacontro letra società di calcio. Daremo il tempo tecnico per le situazioni in atto, ma non ci saranno più deroghe. Ci ...