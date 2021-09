Fedez indagato per diffamazione aggravata: “colpa” delle rime dedicate a Pietro Maso (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 sett – Il beniamino dei buoni del mondo Fedez è indagato a Roma nientemeno che per l’accusa di diffamazione aggravata. L’accusa gli è stata mossa da Pietro Maso, famoso per aver ucciso entrambi i genitori nel 1991, ma che non gradisce l’essere menzionato in uno dei suoi pezzi. Fedez e l’accusa di Maso Maso ha scontato una pena ad oltre 30 anni di carcere: nel 1991 ha ucciso entrambi i suoi genitori. L’accusa di diffamazione è legata ad una denuncia presentata nei mesi scorsi dall’avvocato difensore di Maso, Alessio Pomponi, e ha al proprio centro il pezzo No Game-Freestyle pubblicato proprio da Fedez nel giugno scorso. Nel brano, il signor Ferragni se la “prende” proprio con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 sett – Il beniamino dei buoni del mondoa Roma nientemeno che per l’accusa di. L’accusa gli è stata mossa da, famoso per aver ucciso entrambi i genitori nel 1991, ma che non gradisce l’essere menzionato in uno dei suoi pezzi.e l’accusa diha scontato una pena ad oltre 30 anni di carcere: nel 1991 ha ucciso entrambi i suoi genitori. L’accusa diè legata ad una denuncia presentata nei mesi scorsi dall’avvocato difensore di, Alessio Pomponi, e ha al proprio centro il pezzo No Game-Freestyle pubblicato proprio danel giugno scorso. Nel brano, il signor Ferragni se la “prende” proprio con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il rapper Fedez è indagato a Roma per l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso, l'uomo che h… - gianluigidellac : RT @repubblica: Cita Pietro Maso nel testo in una canzone, Fedez indagato per diffamazione - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il rapper Fedez è indagato a Roma per l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso, l'uomo che ha scon… - la_staxy : RT @ultimenotizie: #Fedez indagato a #Roma con l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di #PietroMaso, l’uomo che ha scontato oltr… - Corriere : Fedez indagato per diffamazione: ha citato Pietro Maso in una canzone -