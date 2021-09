Covid | al vaglio metodo di rilevamento rapido | consente di individuare anche altre malattie

Advertising

danielegenito : @marisamoles @RobertoBurioni @Cartabellotta Certo. Qui trova 71 protocolli/studi su possibili cure che si stanno sp… - giovannitrivel3 : @DiamanteGiallo I dcpm per COVID ??….Ora leggo…. Saranno al vaglio della consulta…. Attendiamo decisione - SmitArianna : Dpcm Covid, legittimità oggi al vaglio della Consulta - Theskeptical_ : RT @EsteriLega: Dpcm Covid, legittimità oggi al vaglio della Consulta - EsteriLega : Dpcm Covid, legittimità oggi al vaglio della Consulta -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaglio

Gazzetta del Sud

Si chiama Nisda (Non - enzymatic isothermal strand displacement and amplification assay), è un nuovo metodo non enzimatico per il rilevamento rapido di- 19 , e potrebbe consentire anche l'individuazione di altre malattie. A suggerirlo sulla rivista Nature Communications sono gli scienziati del Dtu Department of Health Technology, in Danimarca ,...Una 'mini - quarantena' di soli 5 giorni per gli studenti vicini di banco del compagno contagiato dal coronavirus? L'ipotesi aldel Comitato tecnico scientifico per l'emergenzadivide gli esperti, che all'Adnkronos Salute spiegano pro e contro della misura allo studio per continuare la didattica in presenza. 'L'...Bassetti favorevole alla proposta del Cts, contrario Pregliasco: "E' ancora presto, significa aumentare il livello di rischio" ..."L'ipotesi di una quarantena a scuola per il vicino di banco del positivo e limitata a 5 giorni è una buona idea. Anzi, io dico che per i ragazzi più grandi vaccinati si dovrebb ...