CorSport | per il Napoli finora niente scontri diretti | la Roma ci dirà di più sul suo livello

Il Napoli è uno spettacolo, ma non ha ancora dimostrato la sua forza perché non ha incontrato squadre di livello. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il primo vero banco di prova sarà la Roma. "finora il Napoli non ha giocato un solo scontro diretto, a meno che non si voglia considerare la Juve attuale al livello del Napoli (non lo è). Già a Firenze, sabato prossimo, avremo un'idea meno generica sulle ambizioni di questa squadra. Tuttavia sarà lo scontro con la Roma, all'Olimpico, in programma il 24 ottobre, a dirci quanto sia consistente la sua candidatura".

