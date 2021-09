Chiellini carica i compagni in conferenza: le parole (Di martedì 28 settembre 2021) Giorgio Chiellini ha parlato a JTV alla vigilia di Juventus-Chelsea. L’esperto difensore nella conferenza pre-partita, da vero capitano, ha voluto caricare l’atmosfera data la sfida di importante rilevanza: “Ci saranno le difficoltà del campo perchè affrontiamo una squadra forte che non ha vinto a caso la Champions League l’anno scorso e si è anche rinforzata. Dovremo stare attenti, è una squadra fisica che negli spazi sa far male. E’ una squadra che è una squadra e questo è un problema in più per gli avversari” Inoltre, ha rassicurato i tifosi bianconeri sul cammino che farà la Vecchia Signora: “Arriviamo meglio di una settimana fa, sicuro. stiamo crescendo, l’importante era vincere, pur consapevoli di qualche problemino che ci sta. questa partita va al di là di quello che è il campionato e le problematiche di inizio ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) Giorgioha parlato a JTV alla vigilia di Juventus-Chelsea. L’esperto difensore nellapre-partita, da vero capitano, ha volutore l’atmosfera data la sfida di importante rilevanza: “Ci saranno le difficoltà del campo perchè affrontiamo una squadra forte che non ha vinto a caso la Champions League l’anno scorso e si è anche rinforzata. Dovremo stare attenti, è una squadra fisica che negli spazi sa far male. E’ una squadra che è una squadra e questo è un problema in più per gli avversari” Inoltre, ha rassicurato i tifosi bianconeri sul cammino che farà la Vecchia Signora: “Arriviamo meglio di una settimana fa, sicuro. stiamo crescendo, l’importante era vincere, pur consapevoli di qualche problemino che ci sta. questa partita va al di là di quello che è il campionato e le problematiche di inizio ...

Advertising

MarSte92__ : RT @GoalItalia: Giorgio Chiellini carica la Juve in vista della sfida contro il Chelsea ?????? - GoalItalia : Giorgio Chiellini carica la Juve in vista della sfida contro il Chelsea ?????? - zazoomblog : Chiellini: “E’ la gara più dura di questo inizio stagione. Li abbiamo già battuti da campioni in carica” -… - giovamirco : @GiovaAlbanese Se vuoi giocartela (per lo meno) con i campioni in carica al netto delle nostre defezioni dovremmo g… - infoitsport : Chiellini prova a suonare la carica sui social: 'Ora più che mai forza Juve' -