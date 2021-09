Calendario F1 | Wolff e Seidl tra rotazione del personale e di gare

(Di martedì 28 settembre 2021) Il numero di Paesi che vogliono la Formula 1 è in crescita . Stefano Domenicali ha tratteggiato il perimetro di un'espansione ulteriore della categoria, tra l'interesse del Sudafrica, discussioni in ...

Il numero di Paesi che vogliono la Formula 1 è in crescita . Stefano Domenicali ha tratteggiato il perimetro di un'espansione ulteriore della categoria, tra l'interesse del Sudafrica, discussioni in ...... dal mattino fino alla bandiera a scacchi accompagna il ritorno indi questa gara (... Il team principal della Mercedes, Toto, fa autocritica: "Max è stato fantastico in qualifica, che ...Un caso emblematico di talento costretto ad allontanarsi dalla F1 è quello di Nyck De Vries. Campione F2 nel 2019, l’olandese ha dovuto virare sulla Formula E, vincendo il titolo mondiale quest’anno.Alla vigilia del GP di Russia Chris Horner, team principal della Red Bull, ha parlato della sfida con la Mercedes, così intensa e tirata, e soprattutto piena di tensione e polemiche, sia per quanto st ...