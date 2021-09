Amici 21: chi è il cantante Inder? (Di martedì 28 settembre 2021) Uno dei concorrenti di Amici 21 che sta riscuotendo maggiore successo tra il pubblico a casa è di certo Inder. Del giovane cantante di origini indiane purtroppo per il momento non si hanno molte informazioni, ma di certo nel corso delle settimane avremo modo di conoscerlo meglio grazie ai daytime di Amici di Maria De Filippi. La biografia di Inder Inder è un cantante di origini indiane entrato a far parte della classe di Amici 21 grazie alla professoressa Anna Pettinelli che ha immediatamente creduto in lui. Il giovane è nato nel 2001 e quindi ha 20 anni di età, ma per il momento non si conosce la data di nascita completa e di conseguenza non è possibile sapere il suo segno zodiacale. Della vita privata di Inder non si sa nulla, ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 28 settembre 2021) Uno dei concorrenti di21 che sta riscuotendo maggiore successo tra il pubblico a casa è di certo. Del giovanedi origini indiane purtroppo per il momento non si hanno molte informazioni, ma di certo nel corso delle settimane avremo modo di conoscerlo meglio grazie ai daytime didi Maria De Filippi. La biografia diè undi origini indiane entrato a far parte della classe di21 grazie alla professoressa Anna Pettinelli che ha immediatamente creduto in lui. Il giovane è nato nel 2001 e quindi ha 20 anni di età, ma per il momento non si conosce la data di nascita completa e di conseguenza non è possibile sapere il suo segno zodiacale. Della vita privata dinon si sa nulla, ...

