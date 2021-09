A Gardaland arriva una nuova attrazione: è la Jumanji " the Adventure (Di martedì 28 settembre 2021) Gardaland sarà il primo parco divertimenti al mondo ad ospitare un'attrazione completamente tematizzata Jumanji, chiamata Jumanji " the Adventure, basata sulla popolare serie cinematografica . Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021)sarà il primo parco divertimenti al mondo ad ospitare un'completamente tematizzata, chiamata" the, basata sulla popolare serie cinematografica . Lo ...

Advertising

andreastoolbox : A Gardaland arriva Jumanji: l’avventura al buio - laura2000295 : RT @Stellix82: @duxfightdemon Ce l’ha con la vita perché a Gardaland non gli è tuttora permesso salire su alcune attrazioni perché non arri… - EremitaMancato : RT @Stellix82: @duxfightdemon Ce l’ha con la vita perché a Gardaland non gli è tuttora permesso salire su alcune attrazioni perché non arri… - duxfightdemon : RT @Stellix82: @duxfightdemon Ce l’ha con la vita perché a Gardaland non gli è tuttora permesso salire su alcune attrazioni perché non arri… - rekotc : RT @Stellix82: @duxfightdemon Ce l’ha con la vita perché a Gardaland non gli è tuttora permesso salire su alcune attrazioni perché non arri… -