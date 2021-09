Victor Osimhen, vista la fidanzata? E’ uno schianto (VIDEO) (Di lunedì 27 settembre 2021) Victor Osimhen è l’uomo del momento. L’attaccante nigeriano approdato al Napoli dai francesi del Lille, vive un momento di forma a dir poco devastante. E anche nella vita privata le cose sembrano andare a gonfie vele. Victor Osimhen (GettyImages)Victor Osimhen devastante, inizio di stagione coi fiocchi Le quattro reti in campionato, la meritata vetta della classifica, i legittimi sogni scudetto degli uomini di Spalletti. Il nigeriano, nella passata stagione, dopo un’annata complicata, legata anche agli infortuni e al difficile rapporto tra Gattuso e tutto lo spogliatoio azzurro, è letteralmente esploso a suon di goal in questo inizio di campionato. Decisivo e immarcabile in ogni giornata, sta dimostrando di avere dato vita, con Lorenzo Insigne, a una coppia formidabile che potrebbe ... Leggi su chenews (Di lunedì 27 settembre 2021)è l’uomo del momento. L’attaccante nigeriano approdato al Napoli dai francesi del Lille, vive un momento di forma a dir poco devastante. E anche nella vita privata le cose sembrano andare a gonfie vele.(GettyImages)devastante, inizio di stagione coi fiocchi Le quattro reti in campionato, la meritata vetta della classifica, i legittimi sogni scudetto degli uomini di Spalletti. Il nigeriano, nella passata stagione, dopo un’annata complicata, legata anche agli infortuni e al difficile rapporto tra Gattuso e tutto lo spogliatoio azzurro, è letteralmente esploso a suon di goal in questo inizio di campionato. Decisivo e immarcabile in ogni giornata, sta dimostrando di avere dato vita, con Lorenzo Insigne, a una coppia formidabile che potrebbe ...

Advertising

OptaPaolo : 6 - Migliori marcatori cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni nel settembre 2021: 6? - Victor… - DiMarzio : #Napoli-#Cagliari, #Spalletti ancora a punteggio pieno nel segno di Victor #Osimhen - UEFAcom_it : ?? Victor Osimhen ?? Quanti gol segnerà in questa stagione? - ntawiharaphael_ : RT @binagotv: FT. Napoli 2 - 0 Cagliari. 11' Victor Osimhen 57' Lorenzo Insigne P' #SerieA #LIVE - nello_sodano : il mio sogno per questa stagione è vedere victor osimhen giocare nel reale inferno del San Paolo, con 55mila che fanno tremare lo stadio -