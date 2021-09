Ve lo ricordate il generale Pappalardo? Da oggi non è più “generale” (Di lunedì 27 settembre 2021) Era diventato generale il giorno prima del suo congedo, ma ora ha perso i gradi militari. Questa mattina il Ministero della Difesa ha notificato al generale Pappalardo – ex carabiniere e leader dei gilet arancioni – la decisione di “rimozione dal ruolo” (seppur non esercitasse più la professione da tempo) all’interno dell’Arma. Si tratta di un procedimento per “motivi disciplinari”. Colpa delle sue “battaglie” in piazza, quelle in cui negava la pandemia, contrastava l’uso dei dispositivi di protezione individuale e – più di recente – si opponeva al vaccino e all’utilizzo esteso del Green Pass. Il generale Pappalardo perde i gradi, la Difesa gli notifica la perdita dei gradi Nel video social in cui lo stesso Pappalardo conferma la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Era diventatoil giorno prima del suo congedo, ma ora ha perso i gradi militari. Questa mattina il Ministero della Difesa ha notificato al– ex carabiniere e leader dei gilet arancioni – la decisione di “rimozione dal ruolo” (seppur non esercitasse più la professione da tempo) all’interno dell’Arma. Si tratta di un procedimento per “motivi disciplinari”. Colpa delle sue “battaglie” in piazza, quelle in cui negava la pandemia, contrastava l’uso dei dispositivi di protezione individuale e – più di recente – si opponeva al vaccino e all’utilizzo esteso del Green Pass. Ilperde i gradi, la Difesa gli notifica la perdita dei gradi Nel video social in cui lo stessoconferma la ...

