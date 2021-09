**Roma: Calenda a Pd, 'io candidato destra perché bravo per Giorgetti? Ma crescete...'** (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Non esponete mai ragioni di merito per votarvi. Solo argomenti pretestuosi per non votare gli altri. Sarei il candidato della destra perché Giorgetti ha detto che sono un bravo amministratore?! Suvvia crescete! PS vale per tutti I tweet fotocopia dei tuoi colleghi". Così Carlo Calenda su twitter rispondendo al un post di Valeria Fedeli del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Non esponete mai ragioni di merito per votarvi. Solo argomenti pretestuosi per non votare gli altri. Sarei ildellaha detto che sono unamministratore?! Suvvia! PS vale per tutti I tweet fotocopia dei tuoi colleghi". Così Carlosu twitter rispondendo al un post di Valeria Fedeli del Pd.

