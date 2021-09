Processo Consip: Tiziano Renzi rinviato a giudizio, Verdini condannato a un anno (Di lunedì 27 settembre 2021) rinviato a giudizio a Roma, Tiziano Renzi, con l'accusa di traffico di influenze illecito. condannato ad un anno di carcere l'ex senatore Denis Verdini per l'accusa di turbativa d'asta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 settembre 2021)a Roma,, con l'accusa di traffico di influenze illecito.ad undi carcere l'ex senatore Denisper l'accusa di turbativa d'asta L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SkyTG24 : Roma, inchiesta Consip: Tiziano Renzi a processo. Condannato Verdini - Agenzia_Ansa : Nei confronti del padre dell'ex presidente del Consiglio, Matteo, l'accusa è di traffico di influenze illecito.… - milaneese : RT @carpa2019: +++ULTIM'ORA+++ Roma, inchiesta Consip: Tiziano Renzi a processo. Condannato Verdini! - GeneRossini : RT @marcolillo: Tiziano Renzi rinviato a giudizio con Romeo per traffico di influenze Consip. Non è una condanna e per altre accuse è stato… - carpa2019 : +++ULTIM'ORA+++ Roma, inchiesta Consip: Tiziano Renzi a processo. Condannato Verdini! -