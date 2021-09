Petrolio: Wti a 75 dlr, Brent sfiora 80 dlr a massimi 3 anni (Di lunedì 27 settembre 2021) Balzo del Petrolio sui mercati asiatici. L'aumento della domanda, a cui non sta facendo riscontro un'adeguata risposta della produzione, spinge il Wti americano con consegna a novembre a 74,97 dollari ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) Balzo delsui mercati asiatici. L'aumento della domanda, a cui non sta facendo riscontro un'adeguata risposta della produzione, spinge il Wti americano con consegna a novembre a 74,97 dollari ...

Advertising

fisco24_info : Petrolio: Wti a 75 dlr, Brent sfiora 80 dlr a massimi 3 anni: Domanda aumenta ma produzione non risponde adeguatame… - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Petrolio: ancora in lieve aumento, Wti a 72,4 dollari. Brent a 76,48 dollari #ANSA - ansa_economia : Petrolio: ancora in lieve aumento, Wti a 72,4 dollari. Brent a 76,48 dollari #ANSA - fisco24_info : Petrolio: ancora in lieve aumento, Wti a 72,4 dollari: Brent a 76,48 dollari - PaoloLuraschi : Petrolio WTI 72.36$ La perseverante scarsità offerta Usa conseguente i danni causati dall'uragano Ida,i(conseguenti… -