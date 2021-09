**Parlamento: Casellati, torni centrale, stop forzature Carta come per Covid** (2) (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - Per la presidente del Senato, "occorre restituire qualità al dibattito parlamentare e insieme migliorare la possibilità di azione delle assemblee elettive nei territori, dando ai cittadini istituzioni più partecipate ed efficienti nelle quali potersi riconoscere, in grado di rispecchiare e al contempo garantire i valori del pluralismo dando voce anche a tutte le minoranze". "E c'è un altro elemento, che va persino oltre il processo legislativo e il lavoro d'Aula. Un elemento per così dire 'esterno', ma decisivo. L'unità della Repubblica, la sovranità popolare, la centralità del Parlamento devono tener conto anche dei nuovi linguaggi del dibattito pubblico, che si svolgono sempre più insistentemente in quel mare magnum incontrollato che è la Rete. Il Parlamento deve tornare a essere il fulcro della politica nazionale, sia sul fronte del dibattito pubblico e democratico, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - Per la presidente del Senato, "occorre restituire qualità al dibattito parlamentare e insieme migliorare la possibilità di azione delle assemblee elettive nei territori, dando ai cittadini istituzioni più partecipate ed efficienti nelle quali potersi riconoscere, in grado di rispecchiare e al contempo garantire i valori del pluralismo dando voce anche a tutte le minoranze". "E c'è un altro elemento, che va persino oltre il processo legislativo e il lavoro d'Aula. Un elemento per così dire 'esterno', ma decisivo. L'unità della Repubblica, la sovranità popolare, la centralità del Parlamento devono tener conto anche dei nuovi linguaggi del dibattito pubblico, che si svolgono sempre più insistentemente in quel mare magnum incontrollato che è la Rete. Il Parlamento deve tornare a essere il fulcro della politica nazionale, sia sul fronte del dibattito pubblico e democratico, ...

