Open day per donne incinte, successo per la due giorni al “Moscati” (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sono stati un successo i due Open day vaccinali organizzati dall’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino riservati alle donne incinte e in allattamento. Nel polo vaccinale della Città ospedaliera sono state somministrate, tra ieri e oggi, 36 prime dosi di Pfizer BioNTech; prima e dopo l’inoculazione, alle donne in stato di gravidanza è stato effettuato un esame ecografico di controllo da parte di un ginecologo dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, mentre le donne in allattamento sono state tenute in osservazione per venti minuti dopo la somministrazione del vaccino. In queste ore, stanno giungendo numerose richieste di adesione alla campagna vaccinale del Moscati da parte di altre ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sono stati uni dueday vaccinali organizzati dall’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino riservati allee in allattamento. Nel polo vaccinale della Città ospedaliera sono state somministrate, tra ieri e oggi, 36 prime dosi di Pfizer BioNTech; prima e dopo l’inoculazione, allein stato di gravidanza è stato effettuato un esame ecografico di controllo da parte di un ginecologo dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, mentre lein allattamento sono state tenute in osservazione per venti minuti dopo la somministrazione del vaccino. In queste ore, stanno giungendo numerose richieste di adesione alla campagna vaccinale delda parte di altre ...

Advertising

irpiniatimes1 : VIDEO/Grande successo per i due open day vaccinali organizzati dal Moscati di Avellino per donne incinte e in allat… - AleFabbriHA : RT @GruppoHera: Una buona notizia per la #scuola c'è: torna La Grande Macchina del Mondo. Il progetto di educazione ambientale e divulgazio… - anteprima24 : ** Open day per donne incinte, successo per la due giorni al “Moscati” ** - sevenseasmarina : RT @CarloneDaniela: ++ RAGGI CAPUT MUNDI ++ Lo sapevate che Virginia con l’obiettivo di far conoscere il SERVIZIO CIVILE e i suoi valori… - GruppoHera : Una buona notizia per la #scuola c'è: torna La Grande Macchina del Mondo. Il progetto di educazione ambientale e di… -

Ultime Notizie dalla rete : Open day Vaccini: Sardegna raggiunge 90% copertura popolazione over12 E per dare un'ulteriore accelerata alla campagna continuano a susseguirsi Open Day; come quello organizzato all'hub vaccinale dell'Arnas G. Brotzu per sabato 2 ottobre, dalle 9 alle 12, quando sarà ...

All'aeroclub di Reggio Emilia si può diventare pilota di aerei ed elicotteri. Il gruppo reggiano che ha sede in via Dell'Aeronautica, con un open day ha presentato le iscrizioni ai propri corsi di volo per ottenere il brevetto privato di pilota di aerei ed elicotteri. '...

Open day Parco della Pace: più di 700 visitatori tviweb Open day all’Acaya: per la Stampa una giornata accanto ai giallorossi LECCE – Open Day U.S. Lecce all’Acaya Golf Resort stamattina per gli operatori dell’informazione locale che sono stati ospiti della società giallorossa che ha aperto le por ...

Vaccini, Sardegna al 90% degli over 12. Altri due ‘open day’ a Cagliari e Quartu La Sardegna raggiunge il 90% dell’obiettivo di copertura vaccinale, ossia la quasi totalità delle persone over 12 per le quali sono stati attualmente autorizzati i vari sieri anti Covid in Italia. In ...

E per dare un'ulteriore accelerata alla campagna continuano a susseguirsi; come quello organizzato all'hub vaccinale dell'Arnas G. Brotzu per sabato 2 ottobre, dalle 9 alle 12, quando sarà ...Il gruppo reggiano che ha sede in via Dell'Aeronautica, con unha presentato le iscrizioni ai propri corsi di volo per ottenere il brevetto privato di pilota di aerei ed elicotteri. '...LECCE – Open Day U.S. Lecce all’Acaya Golf Resort stamattina per gli operatori dell’informazione locale che sono stati ospiti della società giallorossa che ha aperto le por ...La Sardegna raggiunge il 90% dell’obiettivo di copertura vaccinale, ossia la quasi totalità delle persone over 12 per le quali sono stati attualmente autorizzati i vari sieri anti Covid in Italia. In ...