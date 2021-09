Omicidio di Chiara Ugolini, Impellizzeri si è ucciso in carcere (Di lunedì 27 settembre 2021) Emanuele Impellizzeri arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre scorso Chiara Ugolini, si è impiccato in carcere a Verona. Lo ha riferito il segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio e la notizia è stata confermata anche dall'avvocato d'ufficio dell'uomo, Mattia Guidato. La scoperta del suicidio risale alle ore 5.30 del 27 settmbre. Proprio oggi Impellizzeri sarebbe dovuto essere sottoposto a interrogatorio. Il delitto era avvenuto nell'appartamento che la ragazza condivideva con il compagno a Calmasino di Bardolino (Verona). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 settembre 2021) Emanuelearrestato con l'accusa di avereil 5 settembre scorso, si è impiccato ina Verona. Lo ha riferito il segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio e la notizia è stata confermata anche dall'avvocato d'ufficio dell'uomo, Mattia Guidato. La scoperta del suicidio risale alle ore 5.30 del 27 settmbre. Proprio oggisarebbe dovuto essere sottoposto a interrogatorio. Il delitto era avvenuto nell'appartamento che la ragazza condivideva con il compagno a Calmasino di Bardolino (Verona).

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Chiara Verona, sucida in carcere l'uomo accusato di aver ucciso Chiara Ugolini Si è impiccato in carcere a Verona, nelle prime ore di oggi, Emanuele Impellizzeri, 38 anni, arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre scorso Chiara Ugolini, 27 anni, nell'appartamento che la ragazza condivideva con il compagno a Calmasino di Bardolino (Verona). Lo riferisce il segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, ...

