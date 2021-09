Non è automatica la responsabilità del sinistro per chi assume sostanze (Di lunedì 27 settembre 2021) Annamaria Villafrate - Per il tribunale di Torino, la guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti non comporta in automatico l'aggravante dell'aver causato il sinistro. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 27 settembre 2021) Annamaria Villafrate - Per il tribunale di Torino, la guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione distupefacenti non comporta in automatico l'aggravante dell'aver causato il

