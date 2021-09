Milan-Atletico Madrid | i convocati di Simeone | c’è Lemar | out Savic

(Di lunedì 27 settembre 2021) Diego Pabloha diramato la lista deiper, sfida valida per la seconda giornata della Champions League 2021/2022. Il tecnico dei colchoneros può sorridere per il rientro dall’infortunio dell’esterno Thomas, mentre sarà assente l’ex Fiorentina Stefanper squalifica. Ecco quindi la lista dei giocatori selezionati da. Portieri: Lecomte, Oblak, Christian. Difensori: Gimenez, Renan Lodi, Felipe, Hermoso, Trippier, Vrsaljko, Sergio Camus. Centrocampisti: Kondogbia, Koke,, De Paul, Llorente, Herrera, Carrasco. Attaccanti: Joao Felix, Griezmann, Suarez, Correa, Cunha. SportFace.

Diretta Gol Gianluigi Bagnulo Ore 21: Diretta Gol, Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre) Ore 21:Madrid, Sky Sport Uno (satellite, digitale ...Così Diego Simeone, allenatore dell'Madrid, prima del match di Champions League contro il, in programma domani. "Il nostro morale - aggiunge Simeone - è alto. È un gruppo maturo e ...Una notizia buona e una cattiva per Pioli: quella cattiva è che Zlatan Ibrahimovic non è ancora pronto a rientrare in campo, non ha smaltito del tutto l’infortunio e ha lasciato Milanello prima dell’i ...È stata pubblicata, attraverso i canali social ufficiali del club, la lista dei convocati dell’Atletico Madrid diramata dal tecnico argentino dei colchoneros, Diego Simeone. L’Atletico Madrid affronte ...