Levante aspetta un figlio dal suo Pietro Palumbo | il dolce annuncio

La cantante Levante aspetta una bambina. A dare l'annuncio è stata la cantante siciliana stessa tramite un lungo post sul suo profilo Instagram. La 34enne è in attesa della sua prima figlia, frutto dell'amore con il fidanzato Pietro Palumbo. La cantante nel suo lungo post oltre a dare la notizia della gravidanza, ha raccontato i mesi complicati che ha vissuto, specialmente dal punto di vista professionale. Queste le sue parole: Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di "E questo cuore non mente" che ti ha portata in giro per l'Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia. E' arrivata l'estate nel mezzo di uno spavento gigantesco, la voce che manca, le corde vocali e le cisti ...

