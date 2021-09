Advertising

fisco24_info : La Cina vara una stretta sugli aborti: 'Ridurre interruzioni non terapeutiche', tra timori calo nascite - giornaleradiofm : Approfondimenti: La Cina vara una stretta sugli aborti: (ANSA) - PECHINO, 27 SET - La Cina ha deciso di ridurre il… - SkyTG24 : La Cina vara una stretta sugli aborti per evitare il calo della natalità -

Ultime Notizie dalla rete : Cina vara

Agenzia ANSA

Laha già adottato provvedimenti contro gli aborti selettivi in ;;base al sesso e le autorità sanitarie avevano avvertito nel 2018 che l'aborto contro "le gravidanze indesiderate era dannoso per ...Misure contro gli aborti selettivi Laha già adottato provvedimenti contro gli aborti selettivi in base al sesso e le autorità sanitarie avevano avvertito nel 2018 che l'aborto contro 'le ...La Cina, nell'ambito delle nuove linee guida per incoraggiare le famiglie ad avere più figli, ha deciso di ridurre il numero di aborti effettuati non per "scopi terapeutici". La norma, contenuta in un ...Dopo aver vietato il «mining», la People’s Bank of China ha emesso un editto che vieta tutti gli scambi e le transazioni in criptomonete. Pechino si prepara a lanciare il suo yuan digitale ...