James McAvoy in Star Trek: “vorrei interpretare un giovane J.Luc Picard” (Di lunedì 27 settembre 2021) James McAvoy e Star Trek, l’attore scozzese sarebbe pronto ad interpretare una versione più giovane del Jean-Luc Picard di Patrick Stewart in un ipotetico prequel del film. James McAvoy rivela il suo desiderio di interpretare un giovane Jean-Luc Picard, il celebre capitano di Star Trek. Ecco le parole dell’attore durante un’intervista per Collider: “Ho spesso detto di amare Star Trek e, forse anche un po’ per scherzo, ma lo intendo davvero, vorrei interpretare un giovane Jean-Luc Picard. Se mai ne cercassero uno, sono l’uomo giusto. Ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021), l’attore scozzese sarebbe pronto aduna versione piùdel Jean-Lucdi Patrick Stewart in un ipotetico prequel del film.rivela il suo desiderio diunJean-Luc, il celebre capitano di. Ecco le parole dell’attore durante un’intervista per Collider: “Ho spesso detto di amaree, forse anche un po’ per scherzo, ma lo intendo davvero,unJean-Luc. Se mai ne cercassero uno, sono l’uomo giusto. Ma ...

Advertising

_ComicsUniverse : James McAvoy non scalpita all’idea di tornare nei panni del #ProfessorX degli #XMen in futuro ma afferma “mai dire… - ZUK0H1RAETH : pensando intensamente a quella foto di james mcavoy in tenuta da calcio che si tiene il ?? con le mani - GianlucaOdinson : James McAvoy sulla possibilità di tornare a interpretare il Professor X - badtasteit : #JamesMcAvoy sulla possibilità di tornare a interpretare il Professor X - cinefilosit : James McAvoy su un possibile ritorno di Professor X: 'Mai dire mai' #ILoveCinefilos -