Il generale Mori: “Borsellino voleva occuparsi del dossier mafia appalti. Fu ucciso anche per questo” (Di lunedì 27 settembre 2021) «Rifarei tutto, la soddisfazione e la gioia di avere incontrato personaggi unici come Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, Cossiga, non ha eguali». Così il generale Mario Mori, intervistato da Quarta Repubblica, assolto nel processo Stato-mafia, dopo un calvario giudiziario durato 14 anni. Intervistato da Nicola Porro, il generale Mori si è detto convinto che la morte di Borsellino ha avuto una origine precisa. «Io ritengo che il dossier mafia e appalti fu una concausa dell’uccisione di Paolo Borsellino». «Ma non è finita qu»”, aggiunge Mori. «Quella era l’inizio dell’indagine – aggiunge – c’era un gruppo di potere fatto da imprenditori, politici e mafiosi che decidevano gli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) «Rifarei tutto, la soddisfazione e la gioia di avere incontrato personaggi unici come Dalla Chiesa, Falcone,, Cossiga, non ha eguali». Così ilMario, intervistato da Quarta Repubblica, assolto nel processo Stato-, dopo un calvario giudiziario durato 14 anni. Intervistato da Nicola Porro, ilsi è detto convinto che la morte diha avuto una origine precisa. «Io ritengo che ilfu una concausa dell’uccisione di Paolo». «Ma non è finita qu»”, aggiunge. «Quella era l’inizio dell’indagine – aggiunge – c’era un gruppo di potere fatto da imprenditori, politici e mafiosi che decidevano gli ...

Advertising

RadioRadicale : «Falcone disse follow the money, non follow the fake»* Il processo sulla c.d. #Trattativa ?? Domenica 26 settembre… - SurfcastingG : Anno assolto il generale mori dovevano trova morisi se no arrivavano primi da soli indovina chi sono . Usano I magi… - SecolodItalia1 : Il generale Mori: “A Borsellino voleva occuparsi del dossier mafia appalti. Fu ucciso anche per questo”… - mori_luka : RT @FIMCislStampa: #27settembre Cambio al vertice della #Fim di @FimVenezia ??: Eletto il nuovo segretario generale Matteo Masiero e la nuov… - DavideTedesco74 : RT @QRepubblica: Stasera in studio il generale Mori dopo la sentenza di assoluzione nel processo trattativa Stato mafia. #quartarepubblica… -