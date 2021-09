Haaland | l’ad del Dortmund | «Non abbiamo bisogno di cederlo Nulla è ancora deciso»

Leggi su calcionews24

del BorussiaHans Watzke ha commentato così le voci sulla cessione in estate di Erling BrautHans Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia, ha parlato della possibile cessione diai microfoni di Sport1: «Non è stato assolutamentesu una sua cessione in estate, vedremo più avanti come sarà la situazione. Ho sentito gente dire che dobbiamo venderlo perchè siamo quotati in borsa e queste sono solo delle str***ate. La decisione di cedere o no un calciatore, qui al Borussia, la prende solo ed esclusivamente chi ha in carico la gestione sportiva».