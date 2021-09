Green pass, le nuove faq del Governo: dallo smart working alle distanze in azienda (Di lunedì 27 settembre 2021) Pubblicati da Palazzo Chigi i chiarimenti dopo l’approvazione del decreto che estende l’obbligo del Green pass a tutto il mondo del lavoro Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 27 settembre 2021) Pubblicati da Palazzo Chigi i chiarimenti dopo l’approvazione del decreto che estende l’obbligo dela tutto il mondo del lavoro

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione green pass, il fatto che la vice questore di Roma salga su un palco a dire che… - borghi_claudio : Se dire no al green pass per il lavoro è come andare contromano in autostrada attenti quando passate la frontiera p… - ladyonorato : Forze dell’ordine, medici e ora avvocati. Il fronte dei #nogreenpass si allarga. Manca solo la magistratura… Napoli… - Francescovotta1 : @repubblica i Sostenitori del Regime farebbero ridere, non fosse tragica la situazione. Quindi ci stai dicendo che… - Maxmiliam_M : RT @AzzurraBarbuto: Cosa è più grave: affermare “il green pass è illegittimo” su un palco o incamerare in un anno e mezzo di pandemia 67.61… -