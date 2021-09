Gravina | “La riforma del calcio mi auguro porti a una Serie A | due gironi di B e poi una D d’elite”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il presidente della Figc Gabrieleha parlato delladei campionati che sicuramente sarà un tema importante nei prossimi mesi. Queste le sue parole: “Tutti pensano che ladelpassi da quella dei campionati. È vero, è fondamentale, ma se la riducessimo a una semplice operazione matematica, servirebbe un ragioniere. Non è ladi, la mia è culturale. Essa comprende tutto, dalla modalità di investimento alla valorizzazione di due asset fondamentali come infrastrutture e settori giovanili. Mi riferisco anche al tenere sotto controllo i costi e a cercare di aumentare i ricavi vendendo nel migliore dei modi il nostro brand. La mia preoccupazione è quella di raffreddare il sistema che si scalda troppo a causa dei divari tra categorie, con delle fasce ...

Ed in questo solco si è collocato anche l'intervento dimirato a sottolineare il ruolo nuovo di "recettore di istanze" della federazione. "Mi considero uno studente " ha esordito il numero ...'Tutti pensano - ha spiegato- che ladel calcio italiano passi dalladei campionati. Ladei campionati è indispensabile, ma se la riduciamo a una semplice operazione ...Il presidente della Figc Gabriele Gravina, durante il suo tour nei comitati regionali federali, ha parlato della riforma dei campionati. "Tutti pensano che la riforma del calcio passi ...Gravina poi ha anche parlato di riforme per la Serie B, la Serie C e la D. Tra tre anni sono previsti importanti cambiamenti: "Tutti pensano che la riforma del calcio passi attraverso la riforma dei c ...