Germania, estrema destra AfD primo partito in Sassonia e Turingia (Di lunedì 27 settembre 2021) L'estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD) ha ottenuto un nuovo risultato storico nelle elezioni politiche di ieri: ha estromesso la Cdu per la prima volta dal posto di primo partito in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) L'di Alternative für Deutschland (AfD) ha ottenuto un nuovo risultato storico nelle elezioni politiche di ieri: ha estromesso la Cdu per la prima volta dal posto diin ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania estrema A Berlino è iniziato il valzer delle trattative per il nuovo governo ...8% , un risultato in netta crescita rispetto a quello del 2017 anche se inferiore alle speranze di qualche mese fa, seguiti dai liberali di Fdp con l' 11,5% mentre la formazione populista di estrema ...

Le elezioni in Germania nei titoli dei principali quotidiani tedeschi Le impressioni sulle elezioni in Germania sono tutte nelle pagine dei giornali locali, che ne restituiscono la realtà complessa e ... offre la sintesi estrema di quel che è stata la giornata elettorale ...

Elezioni Germania: tiene l'ultradestra di AfD, crolla la sinistra radicale L'HuffPost Elezioni in Germania, avanti l'Spd di Scholz con il 25,7% BERLINO (GERMANIA) - Il partito socialdemocratico Spd guidato da ... Al terzo posto i Verdi con il 14,8%, seguiti dai liberali di Fdp con l'11,5. Il partito di estrema destra Afd si è fermato al 10,3% ...

Elezioni in Germania: Scholz e Laschet rivendicano la Cancelleria Si sono concluse le elezioni in Germania. socialdemocratici dell’SPD si aggiudicano la vittoria con il 25,7% dei consensi.

