È una serie A trasformata (Di lunedì 27 settembre 2021) Le statistiche di Transfermarkt dicono che l'età media dei giocatori della serie A è ben due anni più alta di quella della stagione scorsa (26,6 anni contro 24,4). Un dato significativo, dovuto in larga parte alla crisi economica del calcio italiano che ha portato ad un mercato povero, fatto di conferme, cessioni e pochi acquisti, la maggior parte dei quali non giovanissimi. Non è stata una scelta, ovviamente, ma il risultato sembra essere una presa d'atto collettiva di quello che fino a poco tempo fa si considerava il campionato più bello e importante d'Europa. Non lo siamo più da molto, in realtà. Lo provano i risultati scadenti in Europa. L'ultima italiana a vincere la Champions è stata l'Inter di Mourinho, 11 anni fa, mentre l'Europa League manca addirittura dalla vittoria del Parma del 1999. Oggi siamo il campionato in cui la squadra campione d'Italia vende Lukaku ...

