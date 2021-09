De Zerbi: “L’Inter è più forte dello scorso anno, soprattutto di testa” (Di lunedì 27 settembre 2021) Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato così ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida alL’Inter di domani: “Si fa tutto sott’acqua perché ci gioca ogni tre giorni sempre ma era quello che volevo. Mi sto divertendo perché la squadra è forte, siamo ancora in costruzione ma l’idea di gioco sta cambiando, è diversa da quella dell’anno scorso. Stiamo facendo bene, siamo sulla strada giusta”. Domani arriva L’Inter“L’Inter è forte, specie nella testa rispetto a un anno fa. Vincere lo Scudetto è stato determinante per tanti giocatori, almeno per quanto hanno fatto in queste prime partite. Nella condizione e nella consapevolezza secondo me sono più forti ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Roberto De, tecnicoShakhtar Donetsk, ha parlato così ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida aldi domani: “Si fa tutto sott’acqua perché ci gioca ogni tre giorni sempre ma era quello che volevo. Mi sto divertendo perché la squadra è, siamo ancora in costruzione ma l’idea di gioco sta cambiando, è diversa da quella dell’. Stiamo facendo bene, siamo sulla strada giusta”. Domani arriva, specie nellarispetto a unfa. Vincere lo Scudetto è stato determinante per tanti giocatori, almeno per quanto hfatto in queste prime partite. Nella condizione e nella consapevolezza secondo me sono più forti ...

