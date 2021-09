Cecchi Gori, l’urlo di dolore del medico: la situazione è molto grave (Di lunedì 27 settembre 2021) Il medico di Vittorio Cecchi Gori, Antonio De Luca, è tornato a parlare dello stato di salute del suo assistito. Putroppo, le notizie diffuse non sono rassicuranti, anche se lui vuole lanciare un messaggio di affetto. Antonio De Luca è il dottore che segue da ormai molti anni Vittorio Cecchi Gori. Gli ha salvato la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Ildi Vittorio, Antonio De Luca, è tornato a parlare dello stato di salute del suo assistito. Putroppo, le notizie diffuse non sono rassicuranti, anche se lui vuole lanciare un messaggio di affetto. Antonio De Luca è il dottore che segue da ormai molti anni Vittorio. Gli ha salvato la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MatteoDovellini : 'Non sta bene, le sue condizioni di salute sono precarie. Lo sto seguendo a casa con tutte le terapie del caso'.… - ItalianSerieA : RT @firenzeviola_it: CECCHI GORI, Il medico preoccupa: 'Non sta bene' - firenzeviola_it : CECCHI GORI, Il medico preoccupa: 'Non sta bene' - marcoranieri72 : RT @Fiorentinanews: Cecchi Gori preoccupa: 'Le sue condizioni di salute sono precarie' #Fiorentina - Fiorentinanews : Cecchi Gori preoccupa: 'Le sue condizioni di salute sono precarie' #Fiorentina -