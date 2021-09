Caccia in zona vietata a Ischia, due denunciati (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – I carabinieri forestali di Casamicciola hanno denunciato due Cacciatori trovati in una zona Sic (sito di interesse comunitario) di Ischia in cui attualmente è vietata l’attività venatoria. I militari hanno fermato i due nella zona di Monte Trippodi, nel comune di Barano, in cui la Caccia è proibita sino al 2 ottobre. I due uomini, denunciati in base alla legge 157/92, rIschiano l’arresto da uno a tre mesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I carabinieri forestali di Casamicciola hanno denunciato duetori trovati in unaSic (sito di interesse comunitario) diin cui attualmente èl’attività venatoria. I militari hanno fermato i due nelladi Monte Trippodi, nel comune di Barano, in cui laè proibita sino al 2 ottobre. I due uomini,in base alla legge 157/92, rno l’arresto da uno a tre mesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

