Boldrini contro la statua sulla spigolatrice di Sapri: “Un’offesa alle donne” (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA – “La statua appena inaugurata a Sapri e dedicata alla spigolatrice è Un’offesa alle donne e alla storia che dovrebbe celebrare. Ma come possono perfino le istituzioni accettare la rappresentazione della donna come corpo sessualizzato? Il maschilismo è uno dei mali dell’Italia”. Così l’onorevole Laura Boldrini (foto), parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati, a proposito della statua che raffigura la spigolatrice di Sapri e che è stata da poco inaugurata. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA – “Laappena inaugurata ae dedicata allae alla storia che dovrebbe celebrare. Ma come possono perfino le istituzioni accettare la rappresentazione della donna come corpo sessualizzato? Il maschilismo è uno dei mali dell’Italia”. Così l’onorevole Laura(foto), parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati, a proposito dellache raffigura ladie che è stata da poco inaugurata. L'articolo L'Opinionista.

OttobreInfo : RT @agatamicia: il 'femminismo' borghese è uno dei peggiori mali di questa epoca oscena. ricordate alla s'ignora le 'sue donne' sfruttate e… - agatamicia : il 'femminismo' borghese è uno dei peggiori mali di questa epoca oscena. ricordate alla s'ignora le 'sue donne' sfr… - LaBudenovka : @ideadestra_ Davvero non hai capito che quello della Boldrini è proprio contro l'oggettivazione della donna in stile Talebano ? Basito. - gridracedriver1 : @lauraboldrini Ho sempre pensato che portasse in alto davvero i valori delle disuguaglianze, contro il patriarcato,… - Novaluxor : RT @viaggrego: #Boldrini e #Cirinnà “starnazzano” contro la #statua con il “lato b formoso”: “È #sessista, va #rimosso”. Lo #scultore le zi… -