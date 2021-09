Ballando con le stelle | Sabrina Salerno al veleno contro un’altra concorrente | “Darai molti problemi …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 27 settembre 2021) A breve partiràedizione di “con le” il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e sta già facendo fare un gran parlare di sé un po’ per alcuni ballerini storici che hanno lasciato, abbastanza inaspettatamente, il programma come Raimondo Todaro per poi approdare alla corte di “Queen Maria” (“Maria De Filippi) e un po’ per i concorrenti che certamente regaleranno grandi emozioni.lancia una frecciata al: “filo da torcere”è una delle concorrenti che si cimenterà come ballerina in questa edizione dicon leche, a breve, ...