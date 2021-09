Anteprima Jeep Grand Cherokee 2022 | sarà anche ibrida plug - in 4xe

Advertising

Grand Cherokee 2022, per il mercato americano avrà certamente i motori benzina V6 di 3.6 litri da 290 cavalli e V8 di 5.7 litri da 357 cavalli. Incerta l'adozione del Diesel per i modelli ...... il cui concept era stato svelato al pubblico per la prima volta inmondiale in epoca pre ...l'auto sarà costruita sulla stessa piattaforma che viene usata per la realizzazione diCompass ...Sicuro invece l’arrivo di una Grand Cherokee 4xe, ovvero ibrida plug-in. Il powertrain dovrebbe essere lo stesso di Wrangler 4xe, ovvero con una potenza di sistema di 380 cavalli e 637 Nm di coppia. F ...La nuova Jeep Grand Cherokee 2022, disponibile anche nella versione elettrificata 4xe, sarà presentata ufficialmente in anteprima mondiale mercoledì 29 settembre 2021, ...