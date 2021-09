(Di lunedì 27 settembre 2021) Ihanno vietato ai barbieri in diverse province dell'di tagliare o spuntare ledei loro clienti, affermando che farlo sarebbe contrario alla legge islamica, la sharia, e ...

Advertising

TizianaFerrario : Un salto di 20 anni all'indietro.I talebani non possono cambiare.Sono educati alla violenza e alla misoginia,come i… - TizianaFerrario : Dall’#Afghanistan alla Danimarca quando aveva 11 anni. Nadia Nadim senza i talebani ha potuto seguire la sua passio… - _Nico_Piro_ : #25settembre #Afghanistan a furia di consultare fonti e leggere ricerche, non riesco ad attribuire una definizione… - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Afghanistan: i Talebani vietano ai barbieri di tagliare o spuntare le barbe - Massimi47715989 : Afghanistan: i Talebani vietano il taglio delle barbe - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Talebani

hanno vietato ai barbieri in diverse province dell'di tagliare o spuntare le barbe dei loro clienti, affermando che farlo sarebbe contrario alla legge islamica, la sharia, e ...hanno vietato ai barbieri in diverse province dell'di tagliare o spuntare le barbe dei loro clienti, affermando che farlo sarebbe contrario alla legge islamica, la sharia, e ...I media occidentali ci raccontano che i talebani e l'Islam radicale rappresentano la cultura dell’Afghanistan. La storia del Paese però ci dimostra una realtà ben diversa. Nel 1919, dopo la sconfitta ...I talebani hanno vietato ai barbieri in diverse province dell’Afghanistan di tagliare o spuntare le barbe dei loro clienti, affermando che farlo sarebbe contrario alla legge islamica, la sharia, e avv ...