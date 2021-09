Verissimo: gli ospiti del secondo appuntamento settimanale con Silvia Toffanin in onda domenica 26 (Di domenica 26 settembre 2021) Verissimo va oggi in onda eccezionalmente per la seconda volta in settimana con l’appuntamento fissato come sempre alle ore 16:30 ovviamente su Canale 5. La conduttrice Silvia Toffanin apre di nuovo gli studi agli intensi racconti dei suoi ospiti che arrivano da lei in puntata per raccontarsi come il pubblico non ha mai sentito prima. Le storie ed i racconti a cuore aperto degli ospiti saranno al centro della puntata di oggi domenica 26 settembre 2021. Gli ospiti di Verissimo della puntata di domenica 26 settembre 2021 Verissimo torna su Canale5 a stretto giro di posta con il secondo appuntamento settimanale in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 26 settembre 2021)va oggi ineccezionalmente per la secvolta in settimana con l’fissato come sempre alle ore 16:30 ovviamente su Canale 5. La conduttriceapre di nuovo gli studi agli intensi racconti dei suoiche arrivano da lei in puntata per raccontarsi come il pubblico non ha mai sentito prima. Le storie ed i racconti a cuore aperto deglisaranno al centro della puntata di oggi26 settembre 2021. Glididella puntata di26 settembre 2021torna su Canale5 a stretto giro di posta con ilin ...

Advertising

MediasetPlay : “A te brillano gli occhi quando parli di lei” ?? #Verissimo #KeremAVerissimo - QuiMediaset_it : Alle 16.30 su #Canale5 primo appuntamento del weekend in compagnia di #SilviaToffanin e #Verissimo. Tra gli ospiti… - Silvia_Fancy : RT @iamnotsuree: per me è anche questo discorso. Se solo tutti gli uomini provassero anche solo poco poco a vedere il mondo nella nostra pr… - VPrivaci : RT @Antetempo: @unmagroio @Casadileo1 @Mov5Stelle Verissimo, chi tra gli antiproibizionisti quando ha visto quel 35% non ha sperato?! È fin… - MorzentiRossana : RT @KeremItalian: 'Le donne non dovrebbero preoccuparsi di andare in giro la sera, di prendere i mezzi pubblici e di come sono vestite. Viv… -