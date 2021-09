Uomini e Donne news, Gemma Galgani avvistata con uomo: si è fidanzata? (Di domenica 26 settembre 2021) La dama più famosa di Uomini e Donne: Gemma Galgani, potrebbe aver trovato un uomo con cui essere felice. Ieri sera, infatti, è stata paparazzata da un fan mentre era in dolce compagnia. maretta tra Tina e Maria De Filippi? Il gesto della conduttrice non piace Maria De Filippi sembra farlo apposta a voler infastidire la sua opinionista di punta e c'è chi non gradisce questo atteggiamento Gemma Galgani si frequenta con un uomo: l’indiscrezione Gemma Galgani è stata sorpresa ieri sera (25 settembre 2021) in centro a Roma, ma non era sola. La dama di bianco vestita era accompagnata da un uomo molto ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 settembre 2021) La dama più famosa di, potrebbe aver trovato uncon cui essere felice. Ieri sera, infatti, è stata paparazzata da un fan mentre era in dolce compagnia. maretta tra Tina e Maria De Filippi? Il gesto della conduttrice non piace Maria De Filippi sembra farlo apposta a voler infastidire la sua opinionista di punta e c'è chi non gradisce questo atteggiamentosi frequenta con un: l’indiscrezioneè stata sorpresa ieri sera (25 settembre 2021) in centro a Roma, ma non era sola. La dama di bianco vestita era accompagnata da unmolto ...

