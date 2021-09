Uomini e Donne, la stoccata di Gianni Sperti spiazza tutti: nessuno se lo aspettava! (Di domenica 26 settembre 2021) A Uomini e Donne si scaldano gli animi e Gianno Sperti lancia la sua stoccata proprio nei suoi confronti. Uomini e Donne è tornato col botto. Il dating show condotto da Maria De Filippi che è ripartito lo scorso 13 settembre ha fatto registrare ascolti da record si dalla prima puntata. Da allora, oltre ai L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Asi scaldano gli animi e Giannolancia la suaproprio nei suoi confronti.è tornato col botto. Il dating show condotto da Maria De Filippi che è ripartito lo scorso 13 settembre ha fatto registrare ascolti da record si dalla prima puntata. Da allora, oltre ai L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

OfficialASRoma : #ASRoma ?? @UNHCRItalia Sono partite 4 nuove aste per le maglie indossate in #RomaSassuolo con la patch di UNHCR!… - lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - Roberto_Fico : Dobbiamo rimuovere le condizioni economiche e culturali che rendono le donne vulnerabili. Scontiamo ancora un ritar… - Yoongifragolino : RT @itstella_a: Due categorie che non sopporto. Chi ti accusa di odiare le donne, solo perché non stanni un gp, come se non esistessero alt… - Stefano75MI : RT @lasoncini: In genere il femminismo che considera il cancellettismo un modo di rimuovere l'esistenza delle donne mi sembra speculare par… -