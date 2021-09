Udinese | Samir | «Stiamo bene | vogliamo fare punti Attenti a Vlahovic»

(Di domenica 26 settembre 2021), difensore brasiliano dell’, ha parlato nel pre partita della sfida alla Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni Intervenuto ai microfoni di DAZN,ha parlato del pre partita di-Fiorentina: CONDIZIONE – «lavorando per essere al top il primapossibile. Alla mia età si vuole sempre giocare il più possibile e sono contento di essere nuovamente in campo anche oggi, voglio dare il massimo e aiutare la squadra a portare a casa deiperchè sarebbe fondamentale per noi». CONSIGLI – «Bisogna guidare i ragazzi, sia quelli che sono qua da più tempo sia quelli appena arrivati. Il Il mister ci ha dato questa responsabilità e lavorare con ragazzi così forti è un piacere».– ...

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Samir

Fiorentina.it

(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Nuytinck,; Soppy, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Beto, Deulofeu. All: Gotti. FIORENTINA (4 - 3 - 3): ...Castori- FIORENTINA(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Nuytinck,; Soppy, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Beto, Deulofeu. All. Gotti FIORENTINA (4 - 3 - 3): Dragowski; ...Nel prepartita di Udinese-Fiorentina, il centrale difensivo bianconero Samir ha parlato ai microfoni di DAZN: "Ci sentiamo bene e stiamo lavorando per essere al top il più ...Le formazioni ufficiali di Udinese - Fiorentina del 26 settembre 2021, incontro valido per la sesta giornata della Serie A ...