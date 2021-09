Top 10: le sfilate più interessanti di Milano Moda Donna PE 2022 (Di domenica 26 settembre 2021) Cinque giorni di sfilate e presentazioni per la Settimana della Moda di Milano dedicata alle collezioni per la Primavera-estate 2022. Nell’aria abbiamo respirato colore, sensualità, seduzione, ottimismo, voglia di tornare a essere allegri e spensierati. Ma anche una certa voglia di osare (tutte le sfilate di Milano potete vederle cliccando QUI). Tra proposte più classiche e sperimentazioni azzardate, tra griffe ormai nella storia e giovani brand che hanno saputo dimostrare tutto il loro talento, tra status quo e ricerca di una vera inclusività, Milano ha detto la sua. Leggi su vanityfair (Di domenica 26 settembre 2021) Cinque giorni di sfilate e presentazioni per la Settimana della Moda di Milano dedicata alle collezioni per la Primavera-estate 2022. Nell’aria abbiamo respirato colore, sensualità, seduzione, ottimismo, voglia di tornare a essere allegri e spensierati. Ma anche una certa voglia di osare (tutte le sfilate di Milano potete vederle cliccando QUI). Tra proposte più classiche e sperimentazioni azzardate, tra griffe ormai nella storia e giovani brand che hanno saputo dimostrare tutto il loro talento, tra status quo e ricerca di una vera inclusività, Milano ha detto la sua.

Italia_Notizie : Majesty Amare, il nuovo volto delle sfilate: assistente medica di Los Angeles ora giovane top model - Arms_of_Niall_ : Commento: le sfilate al giorno d'oggi non hanno più quel effetto wow, nel senso vedi gli abiti nelle sfilate o in g… - lactosefree96 : @drewxslover No amo secondo me nemmeno ci sarà perché di solito fanno anche altre sfilate loro top model, quindi pe… - JPH_RM : marie claire Baby, rigorose, irregolari, frange per tagli corti Moda 2022 La top 5 dei pixie cut più riusciti avvis… -