Tare: «Sarri gode di tutta la nostra fiducia, per il sarrismo ci sarà tempo» (Di domenica 26 settembre 2021) Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Lazio Roma , match valido per la sesta giornata di campionato. Le sue parole Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Lazio Roma , match valido per la sesta giornata di campionato. Le sue parole. SULLA GARA – «Questa è una partita che si deve vincere, per noi è fondamentale ritrovare l’autostima persa contro il Milan. Ci sono stati passi avanti nella fase difensiva, siamo un pò bloccati ma il derby arriva al momento giusto». SUL SarriSMO – «Alla Lazio deve esserci un Sarrismo diverso da quello di Napoli, Roma non è stata costruita in un giorno. Dobbiamo essere liberi mentalmente e goderci questo palcoscenico. Tante pressioni ma sono le gare più belle del mondo. Il Sarrismo lo vedremo col tempo ma stasera dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021)ha parlato a DAZN nel pre partita di Lazio Roma , match valido per la sesta giornata di campionato. Le sue parole Igliha parlato a DAZN nel pre partita di Lazio Roma , match valido per la sesta giornata di campionato. Le sue parole. SULLA GARA – «Questa è una partita che si deve vincere, per noi è fondamentale ritrovare l’autostima persa contro il Milan. Ci sono stati passi avanti nella fase difensiva, siamo un pò bloccati ma il derby arriva al momento giusto». SULSMO – «Alla Lazio deve esserci unsmo diverso da quello di Napoli, Roma non è stata costruita in un giorno. Dobbiamo essere liberi mentalmente erci questo palcoscenico. Tante pressioni ma sono le gare più belle del mondo. Ilsmo lo vedremo colma stasera dobbiamo ...

