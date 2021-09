Shin Megami Tensei V News | Volume 3 | la data è vicina

(Di domenica 26 settembre 2021)V ottiene unaper il prossimo aggiornamento presentato nel3 dellededicate al capitolo Di recente ladel3 di, programma dedicato alle informazioni mensili sul gioco in uscita per Nintendo Switch, è stata annunciata sull’account Twitter ufficiale, dopo che Atlus ha già introdotto con vari video ed immagini nel1 e nel2 i personaggi principali, le meccaniche di combattimento, le funzioni delle abilità e statistiche. Riassunto di, in vista delladel ...

Ed ecco che, com'era lecito aspettarsi, ATLUS ci delizia nuovamente quest'oggi con un nuovo video dedicato interamente all'operaTensei V , titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 12 novembre su Nintendo Switch , ossia un giorno dopo rispetto alla release ufficiale giapponese. La clip video, ...... per i più giovani, ci sono giochi come Disney Magical World 2, per gli amanti degli JRPG c'èTensei V, mentre i giocatori più hardcore saranno felici di provare la demo di Dying Light 2: ...Shin Megami Tensei V News torna alla ribalta con la prossima data di uscita del Volume 3, che avrà luogo durante la settimana seguente.Nel corso del Nintendo Direct giapponese, Atlus e Nintendo hanno mostrato un nuovo trailer per Shin Megami Tensei V, che ricordo uscirà in esclusiva per ...