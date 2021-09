Serie A, De Laurentiis: “Ho convinto io tutti a puntare su DAZN” (Di domenica 26 settembre 2021) De Laurentiis si prende i meriti e le responsabilità della scelta di puntare sui diritti a DAZN. Ecco la sua spiegazione. Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 settembre 2021) Desi prende i meriti e le responsabilità della scelta disui diritti a. Ecco la sua spiegazione.

Advertising

LadyVendetta38 : RT @repubblica: Napoli all'esame Cagliari per tenersi la vetta, il bluff di De Laurentiis per sognare in grande [di Marco Azzi] https://t.c… - paoloigna1 : Napoli all'esame Cagliari per tenersi la vetta, il bluff di De Laurentiis per sognare in grande - repubblica : Napoli all'esame Cagliari per tenersi la vetta, il bluff di De Laurentiis per sognare in grande [di Marco Azzi] - a99904573 : RT @TuttoMercatoWeb: De Laurentiis su Dazn: 'In Italia ritardi per Berlusconi. Se non si iniziava tra tre anni era uguale' - news24_inter : Il presidente del #Napoli si lamenta ???? -